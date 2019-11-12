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В Калуге мужчина пытался силой увезти ребёнка от школы

В Калуге возбуждено уголовное дело после попытки похитить ребёнка от школы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, ЧП произошло в понедельник, 11 ноября. У школы №12 неизвестный мужчина, применив физическую силу, посадил в автомобиль 9-летнего мальчика. К счастью, ребёнку удалось вырваться и сбежать, после чего незнакомец уехал. 

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 30 п. «в»,  «д» ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего с применением насилия). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

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