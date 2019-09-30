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В Калининграде автоледи протаранила 4 машины и травмировала девушку

28 сентября в Калининграде автоледи устроила массовое ДТП с наездом. Жертвой водительницы стали четыре транспортных средства и 17-летняя девушка-пешеход. Информация об инциденте появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

В разговоре с сотрудниками ГИБДД водительница сообщила, что у ее Mitsubishi Pajero возникли внезапные проблемы с тормозной системой. После чего иномарка врезалась в другие авто, а также сбила забор и пешехода. Однако полицейские решили проверить все самостоятельно.

По предварительной версии, автоледи могла перепутать газ и тормоз, нажав на акселератор и потеряв контроль над машиной. Ведется расследование инцидента.

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