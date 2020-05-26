В Химках сын вынудил «Истинную леди» закончить эфир секс-знакомств

В Химках (Московская область) плачущий мальчик прервал развратный прямой эфир матери. 40-летняя женщина вела его на сайте знакомств под ником «Истинная леди».
Она была пьяна во время прямого эфира. При этом ребенок подошел к маме и призвал ее прекратить заниматься знакомствами, а вместо этого поспать. Но «леди» осталась не в восторге от замечания сына. Она обругала его и заявила, что «мужчины не плачут».
Пользователи Сети обрушились с критикой на 40-летнюю женщину и сохранили видеотрансляцию. После этого «леди» удалила аккаунты в соцсетях. По факту инцидента ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.
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