В Харькове мужчина насиловал внучку и платил ей за молчание

Суд вынес приговор в отношении пожилого жителя Харькова. Он был признан виновным в насилии совершенном в отношении малолетнего ребенка.

Известно, что 10-летняя девочка оставалась дома под присмотром названого дедушки, пока бабушка ходила на работу. Он склонил школьницу к половым отношениям. Чтобы девочка ничего не рассказывала, педофил давал ребенку деньги. Если девочка отказывалась от интимной связи, то пенсионер применял физическую силу, пишет портал «Регион Online».

Однажды женщина пришла с работы раньше времени и застала ужасную картину. Мужчине вынесли наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии.