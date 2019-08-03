На главную Новости мира В Харькове мужчина насиловал внучку и платил ей за молчание
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В Харькове мужчина насиловал внучку и платил ей за молчание

Суд вынес приговор в отношении пожилого жителя Харькова. Он был признан виновным в насилии совершенном в отношении малолетнего ребенка.

Известно, что 10-летняя девочка оставалась дома под присмотром названого дедушки, пока бабушка ходила на работу. Он склонил школьницу к половым отношениям. Чтобы девочка ничего не рассказывала, педофил давал ребенку деньги. Если девочка отказывалась от интимной связи, то пенсионер применял физическую силу, пишет портал «Регион Online».

Однажды женщина пришла с работы раньше времени и застала ужасную картину. Мужчине вынесли наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии.

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