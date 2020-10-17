В Госдуме предложили переобучать малоимущих граждан на технические и агропромышленные специальности

Депутат Госдумы Максим Зайцев направил министру труда Антону Котякову предложение ввести для малоимущих и бедных граждан бесплатное переобучение по техническим и агропромышленным ситуациям, сообщает РИА «Новости».

По версии депутата, это позволит повысить уровень жизни населения, ведь в 2020 году доля бедных людей увеличилась. Так, Зайцев предложил обеспечить граждан, который имеют доход ниже прожиточного минимума, бесплатным переобучением по востребованным специальностям. При этом людям просто надо будет обратиться в центры занятости по месту своего жительства.

— Это позволит гражданам иметь возможность трудоустройства на предприятиях агропромышленного комплекса, различных заводах, а также принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров, — пояснил парламентарий.