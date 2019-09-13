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В Горно-Алтайске мужчина до смерти избил посетителя бара

Полицейские города Горно-Алтайска завели уголовное дело на 28-летнего мужчину. Дело в том, что он причинил тяжкий вред здоровью человека, после чего жертва умерла.

Правоохранители выяснили, что ночью с 7 на 8 сентября в баре «Тайм-Аут» 28-летний гражданин, будучи пьяным, поругался с 52-летним гостем кафе-бара и во время конфликта сильно ударил пожилого оппонента по лицу. От полученных во время драки повреждений потерпевший умер спустя некоторое время.

Обвиняемый уже задержан за совершенное деяние. Ранее он уже был судим за совершение имущественных преступлений. Расследование инцидента продолжается, сообщает Горно-Алтайск Инфо.

Фото: Горно-Алтайск Инфо

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