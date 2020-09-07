В горах Сочи пропали трое взрослых и восемь детей

В понедельник, 7 августа, в Сочи спасатели ищут 11 туристов, которые пропали в горах еще в воскресенье, сообщает РИА “Новости”.

По информации СМИ, среди пропавших восемь детей, воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. В воскресенье несовершеннолетние вместе с взрослыми отправились к горному озеру, который находится на южном склоне Розы Хутор на высоте 2 300 м. Но туристы так и не вернулись назад, а связь с ними потеряна.

К поискам пропавших привлечены более 60 человек, вертолет и квадроциклы.