В Екатеринбурге погибла пациентка, брошенная в коридоре больницы

Следователи проверяют больницу, где у всех на глазах скончалась 30-летняя женщина. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что почти сутки она кричала от боли в коридоре — ее кровать вынесли из палаты, чтобы не мешать другим пациентам. В больницу ее доставили с острым панкреатитом.

По словам мужа покойной, медики решили, что она не в себе, вкололи ей снотворное и вывезли в коридор. Отмечается, что на теле женщины остались ссадины и синяки. Их видно на снимках.

В рамках проверочных мероприятий в медучреждении будет истребована медицинская документация. К проведению проверки привлечены специалисты Росздравнадзора.