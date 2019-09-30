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В Домодедово засняли на видео забег лисы по аэропорту

В аэропорт Домодедово наведалась лисица. Ее забег по аэровокзалу засняли на видео пассажиры, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что лиса пришла в здание аэропорта на прошлой неделе. Ее успели снять очевидцы. Во время просмотра видеоролика, размещенного в соцсетях, можно заметить, что животное сперва бегает по багажной ленте, а затем проносится по залу ожидания.

Немного покрасовавшись и размявшись, лисица скрылась из аэропорта. По данным работников аэровокзала, лиса к людям не приближалась и вреда самолетам не нанесла.

Фото и видео: соцсети

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