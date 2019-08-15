В Домодедово остановку загородили забором

В подмосковном Домодедово очевидцы засняли на видео огороженную забором остановку. Кадр, сделанный в городе, был размещен в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре фотографии можно заметить, что для безопасности на улице дорожники установили на краю тротуара, около дорожного полотна черный забор. Видимо, специалисты настолько увлеклись внедрением объекта, что не заметили, как загородили тем самым проход от остановочного павильона к месту подъезда общественного транспорта.

В Сети публикация вызвала насмешки и шутки. Пользователи отметили, что «у нас умеют строить».