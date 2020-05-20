В доме в Энгельсе рухнули лестничные пролеты и покалечили женщину

В Энгельсе после обрушения лестничных пролетов в многоквартирном доме пострадала женщина. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо».
Инцидент произошло в доме № 35 в Летном городке. Сообщается, что пострадавшую извлекли из-под завалов. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
«Там стенка отходила. Дом вроде аварийный» – назвал причину инцидента начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
По данным регионального ГУ МЧС, угрозы дальнейшего обрушения нет.
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