В детских садах Саратова работают дежурные группы

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Несмотря на объявленные карантинные мероприятия, администрация Саратова приняла решение открыть 23 дежурные группы в детских садах. Сегодня туда привели 101 ребёнка.

Перед тем как принять детей в ДОУ, им измерили температуру и провели стандартный осмотр.

В помещениях садов проводят санитарные мероприятия — обрабатывают и кварцуют группы, проводят дезинфекцию и проветривание.

При этом жителей региона, в которм 4 подтверждённых случая заболевания коронавирусом, просили соблюдать «карантинные нормы» , — пишет Версия Саратов