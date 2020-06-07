В Дагестане найдены убийцы краснокнижного орла

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МВД Дагестан

Полицейские устанавливают все детали инцидента, заснятого на видео в Дагестане. На карах можно увидеть моменты жестокого обращения с краснокнижным орлом, которые привели к гибели птицы.

При просмотре контента можно заметить, как отец – 49-летний мужчина – и его сын поставили ловушку для орла, поймали его, а затем стали добивать палкой. На данный поступок пожаловались жители села Икра Курахского района республики. Они требуют наказания для живодера.

Подозреваемый заявил, что несколько дней подряд у него стали пропадать куры с подворья. Он решил поймать вора, сделав ловушку с приманкой. В нее и попался степной орел. В итоге птица погибла. По данному факту ведется расследование, пишет РИА «Регион online».