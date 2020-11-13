В центре Северодвинска водитель без прав сбил пенсионерку на переходе

Утром в пятницу, 13 ноября, в центре Северодвинска произошло ДТП. В результате погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась около 7:00 на перекрестке улиц Лесная и Полярная. По предварительной информации, 26-летний парень за рулем «Волги» сбил 73-летнюю пенсионерку. В момент столкновения женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— После удара пенсионерку отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехала 57-летняя женщина за рулем «Рено». В результате пожилая местная жительница скончалась от полученных травм, — рассказали в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, у молодого человека на «Волге» отсутствуют права. По факту ДТП проводится проверка.