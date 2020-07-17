В центре Москвы изнасиловали экс-ведущую музыкального канала

Бывшая ведущая телешоу на одном из музыкальных телеканалов подверглась сексуальному изнасилованию в центре Москвы. Об этом пишет «КП».
Девушка, имя которой не называется, отметила, что она проводила время с малознакомым мужчиной в одном из элитных отелей столицы.
О своем новом знакомом 28-летняя тележурналистка ничего не знала. Чем девушка с ним занималась в номере, неизвестно, но в итоге оно окончилось изнасилованием.
Злоумышленник задержан. Им оказался 27-летний уроженец Ленинградской области.
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