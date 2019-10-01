В Чувашии двухлетний ребенок сжег дом бабушки

Двухлетний ребенок сжег дотла дом своей бабушки. ЧП случилось в населенном пункте Малые Торханы на территории республики Чувашии.

В то время, когда взрослые были в другой комнате, маленький ребенок поджег вещи около печи, которая топилась. Возгорание было замечено хозяевами, однако самостоятельные попытки ликвидировать возгорание не увенчались успехом. В итоге дом сгорел, пострадали и техпостройки на территории участка.

По предварительным данным, в результате происшествия никто травм не получил. Проводится проверка, сообщает Газета Кемерова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Чувашской Республике