В Чехове мужчину избили в магазине из-за маски

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В Чехове (Московская область) охранники одного из супермаркетов избили мужчину за то, что он не носил маску. Последствия инцидента были засняты на видео и оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

Сам потерпевший рассказал свою версию случившегося. Он сообщил, что охранники подошли к нему в тот момент, когда он ждал приятеля, стоя около касс. Сотрудники магазина стали высказывать мужчине недовольство тем, что он спустил маску на подбородок и не носит ее как следует.

В финале беседы мужчина был жестко избит. На кадрах можно заметить, что лицо потерпевшего находится в крови. По факту произошедшего ведется проверка.