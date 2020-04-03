В Чечне запретили передвижение ночью и вечером из-за COVID-19

Алексей Агеев
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С 3 апреля 2020 года в Чеченской республике запретили передвижение транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Движение автомобилей и пешеходов запрещено «с 20:00 до 8:00». По словам Кадырова, такая мера является вынужденной, отметив, что в Чечне вводится также ограничение на прибытие людей из других субъектов.

– Исключение делается для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов, – отметил глава республики.

Чеченцам, которые хотят вернуться на территорию Чеченского региона, рекомендуется совершить переезд до 5 апреля. Об этом сообщает Лайф.

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