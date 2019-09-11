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В Чебоксарах пьяная женщина прогулялась по дороге и укусила полицейского

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Чебоксар. Ее обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 4 сентября. По версии следствия, женщина, будучи пьяной, вышла на проезжую часть на улице Богдана Хмельницкого. Ее заметили полицейские. Они собирались доставить нарушительницу в отдел внутренних дел.

Как пишет Pro Город, по дороге женщина, сидя в машине, была недовольна и укусила одного из стражей порядков. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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