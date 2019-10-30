В Бурятии мужчина убил женщину на первом свидании

В городе Улан-Удэ (Бурятия) в квартире, сдававшейся в аренду посуточно, обнаружили труп 49-летней женщины. Тело убитой было найдено на улице Солнечной. После этого было заведено уголовное дело.

В результате проведения оперативно-розыскных действий было установлено, кто является подозреваемым. Оказалось, что убить женщину решился 46-летний житель Бурятии. Стало известно, что он познакомился с убитой на сайте знакомств. Когда новые знакомые встретились в арендованном жилье, они устроили посиделки. В ходе свидания мужчина и женщина поскандалили, после чего злоумышленник толкнул жертву на пол, сел сверху, а затем задушил. После совершения убийства преступник ушел. Труп задушенной женщины обнаружила владелица жилища.

Правоохранители обнаружили в арендованной квартире тару из-под спиртного. Было установлено, что алкогольные напитки купили в ближайшем магазине. Оперативники отправились туда и просмотрели камеры видеонаблюдения. На них был запечатлен подозреваемый. Просмотр помог поймать убийцу. Расследование инцидента продолжается, сообщает Байкал24.