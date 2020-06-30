В блогосфере высмеяли логотип BMW с гей-символикой

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Гигант германского автопрома BMW осуществил ребрендинг логотипа в соцсетях. В понедельник, 29 июня в официальных аккаунтах BMW под известный значок компании был подложен радужный фон, который является флагом ЛГБТ-движения.

На такой шаг руководство пошло осознанно и объяснило свою позицию толерантным отношением ко всем проявлениям человеческой природы — мы все люди, связанные чистым удовольствием от вождения. Ни в нашей компании, ни в наших социальных сетях нет места ненависти или неуважению.

Российские автомобилисты – владельцы и фанаты данной марки, являющиеся по большей части «конкретными пацанами» не оценили креативного подхода BMW. Свои эмоции они выразили в комментариях, которых за сутки было написано свыше 40 тысяч, — пишет EADaily.