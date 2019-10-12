В Башкортостане трое мужчин заживо сгорели в будке

12 октября на территории республики Башкортостан жуткая смерть постигла троих мужчин. В селе Ташбулатово Абзелиловского района случился пожар, который и стал причиной гибели граждан.

Известно, что возгорание произошло на улице Заря. Вспыхнула металлическая будка, площадь которой составляет 3 на 4 метра. Контейнер использовался для жилья и был установлен на участке около строящегося частного дома. Во время пожара заживо сгорели трое мужчин. Их трупы во время ликвидации огня нашли спасатели.

По факту трагедии начато расследование. Устанавливаются причины, по которым случилось возгорание, сообщает ToDay News Ufa.

Фото: ToDay News Ufa