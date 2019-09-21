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В Башкортостане молодой человек убил отчима и ранил брата

23-летнего жителя Башкортостана арестовали по подозрению в совершении убийства отчима и покушения на брата. Молодой человек был арестован на территории Зианчуринского района.

Известно, что преступления были совершены 19 сентября. 55-летний мужчина поругался со своим пасынком. Он не желал давать парню сигарету, что вызвало скандал на почве существовавших ранее бытовых противоречий. Во время конфликта 23-летний житель Башкирии несколько раз ударил отчима ножом. В это время 14-летний сводный брат пытался заступиться за отца. Ему нападавший также успел нанести ранение.

Мать сумела закрыть своего старшего сына в доме и вызвала на место происшествия правоохранителей и медиков. Подозреваемый был задержан. 14-летнему юноше оказали медпомощь. Расследование по факту произошедшего продолжается, сообщает ToDay News Ufa.

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