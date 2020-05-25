В Башкирии медсестер заперли в морге с трупами

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В Башкортостане двух медицинских сестер заперли в морге по соседству с трупами. При этом главврач больницы угрожал женщинам тем, что закует их в наручники и вызовет на них росгвардейцев.

По факту случившегося уже начата проверка. Дело в том, что в Архангельской ЦРБ двух медсестер поместили на карантин в морге. Это случилось после того, как тест одного из пациентов клиники показал наличие у него COVID-19. После этого было решено: организовать изолятор в морге. Возмущение и несогласие медсестер пресекли угрозами.

После этого на улице разместили охрану, чтобы медработницы не смогли совершить побег. Затем конвой сопроводил «заложниц» в морг – барак с одним этажом.

– Зашли внутрь. На окнах – ржавые решётки. В палате – кровати с железными пружинками. Затхлый запах сырости резко ударил в нос. Я на запах остро реагирую, у меня раскалывалась голова, стало тошнить, – рассказала одна из медсестер.

Затем охрана закрыла женщин в морге, не дав им ключей. При ЧП медсестры не смогли бы выбраться наружу из-за решеток на окнах.

– Стемнело. Пошёл дождь. Было страшно. После полуночи мне казалось, что за стеной кто-то стонет, разговаривает, скрипит дверь, – уточнила одна медсестра.

Утром медсестрам, не спавшим почти все время, позвонили и спросили про качество сна. Затем об истории стало известно сотрудникам прокуратуры. Ведется расследование и изучение условий в морге и самой больнице, сообщает Царьград.