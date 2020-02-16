В баре рассказали о смерти участницы конкурса по поеданию пирожных

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В Москве, в одном из баров после конкурса по поеданию пирожных погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщил РЕН ТВ.



Бармен рассказал, что девушка пришла в бар с подругой, чтобы отдохнуть, а не принимать участие в конкурсе. Её подруга рассказала, что в самом конце, чтобы победить, девушка взяла сразу три пирожных и засунула в рот. Через некоторое время она начала задыхаться. Очевидцы пытались спасти пострадавшую, но не смогли.



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По некоторым данным, у погибшей были проблемы в сердцем. Также в тот вечер она употребляла алкоголь.



В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются правоохранители.



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