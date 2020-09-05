В Бангладеше 11 человек погибли от взрывов кондиционеров в мечети

В пятницу, 4 сентября, в Бангладеше погибли 11 человек от взрывов кондиционера. В это время все они находились в мечети, сообщает ТАСС со ссылкой на Bdnews24.

По информации СМИ в момент взрыва на вечерней молитве находились около 60 верующих. Более десятка из них погибли, а более 50-ти человек пострадали.

В результате взрыва шести кондиционеров в мечети выбило окна, сгорели вентиляторы, которые была установлены на потолке. По предварительной информации, инцидент произошел из-за скопления газа после утечки из трубопровода.