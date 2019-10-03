В Балашихе юноша убил девушку из параллельного класса

В Балашихе (Московская область) парень убил девушку из параллельного класса. Преступление было совершено во время конфликта.

Труп 15-летней девушки нашли 2 октября. Тело обнаружили на территории заброшенного здания. Правоохранители провели расследование и выяснили, кто может быть подозреваемым в убийстве школьницы. Оказалось, что им является 15-летний парень, который учится в параллельном классе.

Юноша был задержан. Во время беседы с полицейскими выяснилось, что молодой человек убил девушку во время ссоры. Заведено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает РИА Новости.