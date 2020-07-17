В Балашихе поймали мужчину в полицейской форме, который хотел украсть алкоголь

В Балашихе задержали мужчину, который был одет в полицейскую форму и пытался пронести мимо кассы алкогольные напитки. Спиртосодержащую продукцию гражданин спрятал в трусах, сообщает Readovka.

Когда работники магазина почуяли неладное, они стали вести беседу с мужчиной. Он в ходе разговора назвал себя «начальником ППС». Когда он вытащил из брюк алкоголь и попросил пробить его на кассе, продавец начала снимать все на камеру. Из-за этого гражданин разозлился, стал требовать сперва прекратить съемку, а затем и вовсе начал вырывать телефон из рук работницы магазина.

Позднее нарушитель правопорядка стал оправдываться и говорил, что якобы он «просто пьяный», однако через некоторое время стал угрожать тем, что вызовет в магазин подмогу – коллег из ППС.