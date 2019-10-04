В Азове 16-летняя девушка отбилась ножом от напавшего на нее мужчины

2 октября, около 4 часов утра неизвестный по неустановленной причине проник в чужую квартиру. Инцидент произошел в Азове.

В этот момент в жилище была 16-летняя девочка. 26-летний мужчина набросился на нее и стал душить. Потерпевшая стала сопротивляться. Началась драка. Несовершеннолетняя успела схватить нож и нанесла им удар нападавшему. Ранение пришлось в область груди, холодное оружие пробило сердце.

Соседи девушки проснулись от шума и вызвали экстренные службы. Раненый мужчина был доставлен в медучреждение. Врачи сумели спасти ему жизнь. Теперь по факту случившегося начато расследование, сообщает Привет Ростов.