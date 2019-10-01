Упавший на рельсы в московском метро мужчина выжил

В Москве мужчина упал под поезд в метро и выжил. Инцидент произошел на станции Тверской.

Мужчина упал на рельсы перед подходящим к остановке составом. Машинист применил экстренное торможение, и поезд был остановлен. Затем было снято напряжение с рельса. Потерпевшего вытащили на платформу.

Согласно предварительной информации, мужчина был в шоке от произошедшего. Видимых серьезных травм у него не нашли. Вероятнее всего, пострадавший оказался на рельсах по неосторожности, сообщается в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.