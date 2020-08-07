Упавшая на детской площадке плита насмерть задавила ребенка

На одной из площадок в Астрахани детские игры закончились трагедией. Об этом пишет портал «Kazan First». Опубликованы кадры с места событий.

Сообщается, что 11-летний мальчик играл на металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент она обломилась снизу и обрушилась на ребенка. От полученных повреждений он скончался на месте.

Отмечается, что бетонная плита осталась от старой детской площадки. Выясняются все обстоятельства трагедии, проводится проверка.