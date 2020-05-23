Умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь – СМИ

Издание «Фонтанка» пишет о смерти 30-летней жительницы Петербурга, которая якобы не дождалась скорой помощи.
Сообщается, что у девушки начались проблемы с почками, потом появилась отдышка. Она вызвала скорую помощь. Женщине ответили, что принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией. Позже ей объяснили отказ отсутствием мест в больницах города. Ей посоветовали лечить себя самой.
Как стала известно, 18 апреля девушку нашли без признаков жизни в ее квартире. Экспертиза назвала причиной смерти сердечную недостаточность и нефрит.
Родители девушки обратились в СК. В администрации района отметили, что в клинике, куда звонила девушка, работает врачебная комиссия, а проблем с нехватками экипажей скорой помощи нет.
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