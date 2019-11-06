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Улучшенные фургоны от Nissan представлены в Европе

На территории старого света представили улучшенные фургоны Nissan NV300 (изменивший внешность Renault Trafic) и NV400 (двойник Renault Master). Об этом сообщает Авторевю.

Для NV300 предложили новую отделку кабины, самый мощный турбированный дизельный двигатель объемом в 2.0 литра, который выдает 170 л.с. Также опционно можно заполучить роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

NV400 теперь «вооружен» форсированными модификациями дизельного мотора 2.3 dCi. Данный агрегат теперь выдает 135, 150 или 180 лошадиных сил. Кроме того, на оба фургона установили увеличенный набор электронных ассистентов.

Фото: Авторевю

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