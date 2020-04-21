Уходили от погони: Три человека погибли на МКАД

Три человека погибли в ДТП на МКАД, когда уходили от погони. Они пытались уехать от преследовавших их правоохранителей.
Авария с летальным исходом случилась 20 апреля на 71-м километре кольцевой дороги в Москве. Как сообщают Вести, примерно в 01:20 полицейские пытались остановить Kia Rio. Однако водитель иномарки решил скрыться. Но погоня продлилась недолго: машина нарушителей на полной скорости протаранил отбойник.
При этом двое мужчин вылетели на проезжую часть из салона автомобиля. Они умерли сразу. Третий скончался в салоне «корейца». Личности разбившихся граждан не установлены. По предварительным данным, иномарка находилась в угоне.
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