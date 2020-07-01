Учёные: Закупорка кровеносных сосудов лечится препаратами от болезни Альцгеймера

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Британские учёные провели эксперимент. Они предположили, что закупорка кровеносных сосудов чаще всего случается при клинической картине ожирения и диабета 2 типа.

Эти недуги вызваны переизбытком в организме фермента ВАСЕ1, который приводит к закупорке кровеносных сосудов, — пишет «OaNews».

Восьмилетние научные наблюдения навели специалистов на мысль о том, что процессы , происходящие в организме человека с анамнезом болезни Альцгеймера, похожи на симптомы у больных ожирением и диабетом.

Данные выводы позволяют предположить, что лекарства, принимаемые при деменции, могут оказать положительный эффект при заболевании диабетом и ожирением, последствием которых является закупорка кровеносных сосудов.

В настоящее время продолжатся экспериментальные изыскания в этом направлении.