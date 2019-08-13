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Учёные назвали продукты, снижающие риск смерти от рака и болезней сердца

Австралийские учёные из  Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University, ECU) установили, что риск возникновения сердечных заболеваний и рака можно снизить, если употреблять в пищу продукты, богатые флавоноидами. Например, яблоки или чай. Об этом пишет «Российская газета».

Исследователи провели анализ данных, полученных за 23 года наблюдения за более чем 56 тысячами жителей Дании. На начало исследований возраст его участников составлял от 52 до 60 лет. За 23 года от рака умерло 6,3 тысяч из них, от болезней сердца – более 4 тысяч человек. При этом таких проблем со здоровьем ни у кого из них перед начало наблюдений не было.

Проанализировав диету подопытных, ученые пришли к выводу, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно для курильщиков и тех, кто регулярно выпивал. 

Пока не выяснено, за счёт чего пища богатая флавоноидами снижает риск, но то, что это происходит, можно утверждать с большой степенью достоверности. Тем не менее, учёные не рекомендуют полагаться на силу флавоноидов и всё-таки бросить курить и пить.

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