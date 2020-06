Ученые засомневались в пользе ношения детьми стандартных медицинских масок

-

Результаты исследования голландских ученых из организации National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) поставили под сомнение целесообразность ношения детьми стандартных медицинских масок.

Они, по результатам проведенных испытаний, оказались пригодны для защиты от аэрозольных частиц, с которыми может передаваться возбудители вирусных заболеваний, однако их эффективность при ношении детьми каждый раз снижалась в среднем на 20%.

«Объяснить данные показатели достаточно просто: дети больше двигаются, и маски у них съезжают, открывая нос или рот. Поэтому и защита меньше», — заявила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.

При этом необходимость ношения масок для детей все-таки не ниже, чем для взрослых. Им обязательно нужно это объяснять и обучать соответствующим правилам. Как пояснили эксперты, в России есть возможность купить и специальные детские изделия, однако сделать это можно в основном через интернет, так как объемы производства малы.

