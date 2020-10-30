Ученые сообщили о способности коронавируса повреждать печень и почки

Коронавирус может проявить себя уже после выздоровления пациента, сообщили ученые.
«Отложенный эффект» выражен поражением внутренних органов. Причем он возможен даже у людей, у которых не было явных симптомов пневмонии. Это выяснили ученые из департамента фундаментальной медицины Дальневосточного федерального университета(ДВФУ). Они изучили биологические материалы более чем ста пациентов, умерших от COVID-19 и сделали вывод, что вирус может атаковать красный костный мозг.
Через длительное время после выздоровления у пациентов, переболевших COVID-19, могут появиться повреждения в печени, почках, селезенке, уточнила Галина Рева.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Отложенное действие: COVID повреждает органы уже после выздоровления.