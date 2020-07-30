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Новости мираОбщество

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты. По прогнозам, сделанным в СпбПУ, с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15–20%.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин», — заявил «Известиям» проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Впрочем, по мнению ученого, вторая волна, спровоцированная в начале учебного года, будет уже не такой массовой, как первая, наблюдавшаяся в марте. Хотя она может представлять опасность для многих преподавателей — люди старше 65 находятся в особой группе риска.

Ранее «Известия» писали о том, что в России кривая заражения может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»: Лечись, студент: вторая волна COVID-19 может начаться с университетов
https://iz.ru/1039514/mariia-nediuk/lechis-student-vtoraia-volna-covid-19-mozhet-nachatsia-s-universitetov

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