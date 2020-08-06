Ученые объяснили, как быстро избавиться от головокружения

Корейские исследователи установили, что понизить частоту головокружений поможет витамин D. Чтобы достичь положительного эффекта, нужно употреблять витамин два раза в день.

Для достижения наилучшего эффекта специалисты посоветовали употреблять витамин вместе с кальцием. Такой вывод эксперты сделали, после проведения исследования с участием 957 корейцев, которым лечили головокружение витамином D и кальцием, а также плацебо. У первых двух компонентов получилось сократить частоту появления головокружения на 24 процента, сообщает РЕН ТВ.

«Наше исследование показывает, что прием кальция и витамина D — это недорогое лечение с минимальной вероятностью возникновения побочных эффектов, способное помочь снизить частоту рецидивов головокружения», – сказал один из ученых.