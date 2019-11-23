Ученые: Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона

Финские исследователи в области медицины и здоровья установили, что антибиотики приводят к прогрессу серьезного недуга. Специалисты полагают, что использование в лечении тяжелых лекарств приводит к возникновению болезни Паркинсона.

Перед тем, как сделать такой вывод, эксперты проверили результаты влияния антибиотиков на 13 976 больных Паркинсоном людей, а также 40 697 человек, не страдающих данным недугом. Исследование на протяжении 1998-2014 годов. В итоге было выяснено: применение антибиотиков становится причиной развития указанной выше болезни.

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Ученые полагают, что медсредства, предназначенные для борьбы с грибками анаэробных бактерий, а также антибиотики широкого спектра действия увеличивают риск возникновения болезни Паркинсона, потому что они плохо влияют на микрофлору кишечника, сообщает Ферра.