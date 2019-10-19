Учеба или работа: Мария Лиман не знает, как успеть все и сразу

Ростовская фотомодель Мария Лиман разрывается между несколькими решениями. Девушка не знает учиться ей, начать ли работу в новой для себя сфере или сочетать все и сразу.

Дело в том, что Лиман перебралась в Лондон (Великобритания). Там она хочет стать студенткой Королевской академии искусств. Однако после этого ЛДПР предложила Марии возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону.

Красавица дала согласие. Однако после этого модель Playboy не знает, как совмещать и учебу, и работу, и съемки, сообщает Лайф.

Фото: Инстаграм Марии Лиман