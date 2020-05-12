Убитую кирпичом женщину нашли на заброшенном заводе в Башкирии

В Башкирии задержали 52-летнего мужчину, который подозревается в убийстве местной жительницы. Об этом пишет портал «Башинформ».
Инцидент произошел в селе Акъяр Хайбуллинского района. Тело женщины нашли на заброшенном хлебоприемном предприятии 6 мая.
По предварительной версии, мужчина и две женщины распивали спиртное на территории завода. Между собутыльниками произошел конфликт. Злоумышленник размозжил череп знакомой кирпичом. Она скончалась на месте. Подруга потерпевшей, опасаясь за свою жизнь, убежала с места происшествия.
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