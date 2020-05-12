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Убитую кирпичом женщину нашли на заброшенном заводе в Башкирии

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В Башкирии задержали 52-летнего мужчину, который подозревается в убийстве местной жительницы. Об этом пишет портал «Башинформ».

Инцидент произошел в селе Акъяр Хайбуллинского района. Тело женщины нашли на заброшенном хлебоприемном предприятии 6 мая.

По предварительной версии, мужчина и две женщины распивали спиртное на территории завода. Между собутыльниками произошел конфликт. Злоумышленник размозжил череп знакомой кирпичом. Она скончалась на месте. Подруга потерпевшей, опасаясь за свою жизнь, убежала с места происшествия.

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