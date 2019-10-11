Убийце девочки Лизы из Саратова грозит пожизненный срок

Подозреваемому в убийстве девятилетней Лизы из Саратова грозит пожизненное лишение свободы. Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Известно, что мужчина четырежды судим. Дважды это были преступления сексуального характера. При этом с заключенным много работали психологи и психиатры. Специалисты понимали, что он будет представлять опасность для общества. Однако рецидивист вышел на свободу в связи с окончанием срока отбывания наказания, пишет Лента.ру.

Напомним, что девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Задержанный показал полицейским спрятанное в гараже тело и рассказал, что задушил ребенка со злости за грубый ответ.