На главную Новости мира Убийце девочки Лизы из Саратова грозит пожизненный срок
Новости мираПроисшествия

Убийце девочки Лизы из Саратова грозит пожизненный срок

Подозреваемому в убийстве девятилетней Лизы из Саратова грозит пожизненное лишение свободы. Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Известно, что мужчина четырежды судим. Дважды это были преступления сексуального характера. При этом с заключенным много работали психологи и психиатры. Специалисты понимали, что он будет представлять опасность для общества. Однако рецидивист вышел на свободу в связи с окончанием срока отбывания наказания, пишет Лента.ру.

Напомним, что девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Задержанный показал полицейским спрятанное в гараже тело и рассказал, что задушил ребенка со злости за грубый ответ.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Холмске 20-летний парень «полюбил» девочку-подростка

В Екатеринбурге байкеры столкнулись лоб в лоб

Во Владивостоке утонул молодой дайвер