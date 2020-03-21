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Убийца семьи на глазах у детей задержан в Москве

В Москве задержали подозреваемого в убийстве своей семьи в Москве. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Трагедия произошла минувшей ночью в одном из домов на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, 39-летний мужчина напал с ножом на жену и ее родителей. В результате они погибли. Также в квартире находились двое детей 3 и 8 лет, которых мужчина не тронул.

По одной из версий, злоумышленник сильно переживал из-за проблем на работе, перед трагедией родственники дали ему пустырник и отправили спать.

Возбуждено уголовное дело было по статье «Убийство двух и более лиц». Следователи выяснят мотивы убийцы.

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