Убийца беременной жены и ребенка сбежал из полиции в Вологодской области

Подозреваемый в убийстве беременной жены и ребенка житель села Кичменгский Городок смог сбежать из отделения полиции. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что 25-летний злоумышленник не только убил членов своей семьи, но и поджег дом для сокрытия улик. Закованный в наручники, он выпрыгнул со второго этажа отделения полиции и скрылся в неизвестном направлении.

Одна из возможных причин жестокого двойного убийства — банальная бытовая ссора.

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Отмечается, что мужчина уже дал признательные показания. Теперь беглеца ищут все вологодские оперативники.