У восьми московских священников нашли коронавирус

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В Москве у восьми священнослужителей храмов выявили коронавирус. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что еще у трех священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, однако диагноз пока не подтвержден.

Прихожанам храмов иконы Божией Матери «Утоли мои печали» в Марьино, Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и Вознесения Господня на Гороховом Поле, Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, преподобного Симеона Столпника за Яузой, святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке посоветовали быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться.