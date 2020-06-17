У продуктового магазина в Липецке сняли на видео пенсионера в ОЗК

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В Липецке пенсионер приехал за продуктами в магазин в костюме химзащиты. Об этом сообщают «Вести Липецк».

Мужчину, приехавшего в магазин из деревни Студёные Выселки, в спецкостюме, противогазе и перчатках снял на видео местный житель. Таким образом селянин решил защититься от коронавируса.

Сообщается, что он закупил впрок хлеба, яблок и круп. Снимающему покупатель пояснил, что купил столько продуктов, чтобы часто не ходить в магазин.