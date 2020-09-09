У оппозиционных кандидатов в депутаты во Владимире проходят обыски – СМИ

У кандидатов в депутаты Владимирского городского совета Кирилла Ишутина и Ильи Косыгина проходят обыски. Об этом сообщают «Владимирские новости».

О визите силовиков оба кандидата сообщили утром в среду, 9 сентября. Ишутин у себя в телеграм-канале написал, что в его квартиру ломают дверь. То же самое происходило и у Косыгина.

По данным СМИ, местные правоохранители заявили, что у них нет информации об обысках. Разрешение выдано Басманным судом Москвы.

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По информации «Зебра.ТВ», следственные действия проводятся в рамках уголовного дела нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Якобы подобные мероприятия проведены в нескольких регионах России. Называются Ивановская область и Татарстан.