У депутата Липецкого горсовета выявили коронавирус

В Липецке у одного из депутатов местного горсовета выявили коронавирус. Об этом сообщают «Вести Липецк».
По данным СМИ, слухи о том, что COVID-19 заболел спикер Александр Афанасьев не подтвердились. У него тест показал отрицательный результат.
В то же время известно, что коронавирусом заразились два сотрудника аппарата.
Сейчас всех депутатов проверяют, горсовет ушёл на карантин. При этом заседание 26 мая депутаты провели в онлайн-режиме.
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